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Полиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим работы

Вторник, 17 апреля 2018, 13:10

В конце апреля - начале мая Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и Госслужба по ЧС переходят на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, это связано с праздниками, на которые запланированы массовые мероприятия.

"Мы ожидаем проведения целого ряда серьезных мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он напомнил, что с 28 апреля по 1 мая в Украине будут выходные дни, и люди массово выедут на природу. Полиция и подразделения ГСЧС должны дежурить у мест массового отдыха, где традиционно употребляются алкогольные напитки.

"К сожалению, некоторые водители после этого позволяют себе садиться за руль автомобиля. Наряды полиции должны быть максимально приближены к местам отдыха граждан", - отметил Яровой.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что с 26 апреля и по 9 мая в Украине будут массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.

"28 апреля будет отмечаться 71-я годовщина печально известной операции "Висла", которая была связана с принудительной депортацией этнических групп украинцев из восточных районов Польши. На этом фоне мы не исключаем новых провокаций, направленных на обострение украинского-польских отношений. Они могут быть направлены против дипломатических учреждений Польши или объектов польско-украинской истории", - сказал он.

По словам Фацевича, существует также риск возникновения конфликтов на первомайских демонстрациях, особенно на фоне продолжающейся агрессии России.

"На майские праздники приходится годовщина трагических событий, которые были в Одессе 2 мая 2014 года. Мероприятия 2 мая постоянно сопровождаются конфликтами между сторонниками "антимайдана" и представителями проукраинских организаций", - отметил он.

Как сообщил Яровой, 9 мая ожидается проведение около 2 тысяч мероприятий, участие в которых примет более полумиллиона граждан.

"Наибольшего внимания в этот день потребует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей", - сообщил он.

Пограничники основные усилия направят на задержание "пророссийски настроенных лиц, которые будут пытаться попасть в Украину для дестабилизации ситуации, а также на предотвращение незаконного перемещения оружия".

Как сообщалось, 9 мая 2017 года в Днепре произошла массовая драка из-за флагов. Были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержали 15 человек.

В Одессе в тот день в полицию доставили 2 граждан, которые передвигались по городу на автомобиле с флагом, содержавшим символику советских времен.

Украинская правда
Темы: полицияНацгвардияМВДпразднования
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