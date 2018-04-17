Коломойський пояснив, чому не їде в Україну: Кому потрібні ці стреси?

Український олігарх Ігор Коломойський не приїжджає в Україну вже понад 8 місяців, побоюючись, що йому закриють виїзд.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Схеми", оприлюдненому 17 квітня.

"Востаннє, по-моєму, був у червні минулого року. А не приїжджаю, тому що настільки завантажили мене всіма міжнародними судами, що немає часу – дуже багато роботи з адвокатами", – каже Коломойський.​

Бізнесмен пояснює, що також побоюється їхати в Україну, бо комусь може спасти на думку не випустити його назад.

"…вони мають до мене, напевно, претензії. Поїхати сьогодні в Україну було б украй необдумано: мало що в голову прийде Нацбанку або "Приватбанку". Вони подадуть в суд, наприклад, і скажуть, що я їм заборгував мільйон гривень, – і я приїхати зможу, а виїхати вже ні. Тисячі боржників – я чув, їм закривають виїзд. Ну і кому потрібні ці стреси?", – зазначає Коломойський

"Тобто, це форма тактичної боротьби – закрити мене в Україні, щоб я там сидів. Там же складніше працювати: спочатку ти не виїдеш, а потім тебе почнуть викликати на допити. Я тут в Женеві як чесна людина ходжу на допити Генпрокуратури чи НАБУ – коли вони приїжджають, я співпрацюю зі слідством", – запевняє олігарх.

За його словами, з вересня чи жовтня 2017 року він мав уже три чи чотири допити із представниками Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро. І планується ще кілька.

"І ГПУ, і НАБУ. Практично всі були по "Приватбанку": то в одних справах, то в інших.

На запитання, які саме претензії мають до нього правоохоронні органи, Коломойський сказав:

"Вони поки що, слава Богу, не мають до мене претензій. Поки що тільки опитують як свідків. Я сподіваюся, і не матимуть претензій, тому що їх і не повинно бути. Я не хочу коментувати перебіг слідства – є таємниця слідства, подробиці нерозголошення. Запитують, як було, – я говорю всю правду, як було насправді".

Олігарх зазначає, що в принципі живе за кордоном, а не в Україні.

"Я живу в Женеві, у Швейцарії, тут прописаний. У мене тут адреса зареєстрована, я стою на обліку в українському консульстві у Швейцарії. Тому говорити, що я залишив Україну, було б неправильно, бо якщо покинув, то я її покинув у 2001 році", – каже Коломойський.

"А в Україну я приїжджаю: іноді надовго, іноді ненадовго. Ну, на тиждень – у відрядження, скажімо так. Це триває десь із 2001–2002 року. У мене в 2001 році дочка виїхала вчитися до Швейцарії. Тобто з цього моменту почалася "повзуча еміграція на Захід". У гіршому випадку, я перебуваю між Україною і Швейцарією", – додав він.

Після того, як "Приватбанк" націоналізувала держава, правоохоронні органи в Україні почали низку проваджень через можливі зловживання в банку. А саме – ймовірне виведення мільярдів доларів з банку перед націоналізацією.

Справи, пов’язані з "Приватбанком", зараз розслідує НАБУ та Генеральна прокуратура України.

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