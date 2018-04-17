Коломойский объяснил, почему не едет в Украину: Кому нужны эти стрессы?

Украинский олигарх Игорь Коломойский не приезжает в Украину уже более 8 месяцев, опасаясь, что ему закроют выезд.

Об этом он сказал в интервью программе "Схемы", обнародованном 17 апреля.

"В последний раз, по-моему, был в июне прошлого года. А не приезжаю, потому что настолько загрузили меня всеми международными судами, нет времени - очень много работы с адвокатами", – говорит Коломойский.

Бизнесмен объясняет, что опасается ехать в Украину также потому, что кому-то может прийти в голову не выпустить его обратно.

"... у них ко мне, наверное, есть претензии. Поехать сегодня в Украину было бы крайне необдуманно: мало ли что в голову придет Нацбанку или "Приватбанку". Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен, – и я приехать смогу, а выехать уже нет. Тысячи должников – я слышал, им закрывают выезд. Ну и кому нужны эти стрессы?", – отмечает Коломойский.

"То есть, это форма тактической борьбы – закрыть меня в Украине, чтобы я там сидел. Там же сложнее работать: сначала ты не уедешь, а потом тебя начнут вызывать на допросы. Я здесь в Женеве как честный человек хожу на допросы Генпрокуратуры или НАБУ - когда они приезжают, я сотрудничаю со следствием", – уверяет олигарх.

По его словам, с сентября или октября 2017 года было уже три или четыре допроса с представителями Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. И планируется еще несколько.



"И ГПУ, и НАБУ. Практически все были по "Приватбанку": то в одних делах, то в других.



На вопрос, какие именно претензии имеют к нему правоохранительные органы, Коломойский сказал:



"Они пока, слава Богу, не имеют ко мне претензий. Пока только опрашивают как свидетелей. Я надеюсь, и без претензий, потому что их и не должно быть. Я не хочу комментировать ход следствия – есть тайна следствия, подробности неразглашения. Спрашивают, как было, – я говорю всю правду, как было на самом деле".



Олигарх отмечает, что в принципе живет за границей, а не в Украине.



"Я живу в Женеве, в Швейцарии, здесь прописан. У меня здесь адрес находится, я стою на учете в украинском консульстве в Швейцарии. Поэтому говорить, что я покинул Украину, было бы неправильно, потому что я ее покинул в 2001 году", – говорит Коломойский.



"А в Украину я приезжаю: иногда надолго, иногда ненадолго. Ну, на неделю – в командировку, скажем так. Это продолжается где-то с 2001-2002 года. У меня в 2001 году дочь уехала учиться в Швейцарию. То есть с этого момента началась "ползучая эмиграция на Запад". В худшем случае, я нахожусь между Украиной и Швейцарией", – добавил он.



После того, как "Приватбанк" национализировала государство, правоохранительные органы в Украине начали ряд производств из-за возможных злоупотреблений в банке. А именно - вероятного вывода миллиардов долларов из банка перед национализацией.



Дела, связанные с "Приватбанком", сейчас расследует НАБУ Генеральная прокуратура Украины.

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