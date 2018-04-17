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Прокуратура РФ каже, що Україна попросила її про допомогу

Вівторок, 17 квітня 2018, 14:09

Заступник генпрокурора Росії Саак Карапетян заявляє, що до його відомства надійшов запит від Генпрокуратури України про правову допомогу у справі суддів Конституційного суду РФ.

Про це він повідомив на засіданні комітетів Ради Федерації, передає ТАСС.

"Буквально вчора прийшов запит (від України про надання правової допомоги - прим. ТАСС) щодо суддів Конституційного суду РФ, усіх суддів, де їх підозрюють у замаху на порушення цілісності держави (щодо Криму)", - сказав Карапетян.

Він не повідомив, чи збирається прокуратура Росії допомагати Україні, однак нагадав, що раніше від України надходили запити про надання допомоги щодо осіб з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича, вищих посадових осіб Міноборони РФ.

"У нас міжнародно-правове співробітництво з Україною триває, але, звичайно, обсяг роботи знизився... І кожне питання - видачі, надання правової допомоги - ми розглядаємо окремо", - додав заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, 12 березня український генпрокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що голові і 18 суддям Конституційного суду РФ направлені повідомлення про підозру і про виклик на допит щодо рішення про незаконну анексію Криму Росією.

За даними слідства, судді КС РФ у змові з представниками влади та збройних сил Росії одноголосно визнали, що протизаконний договір про прийняття Автономної республіки Крим до складу Росії відповідає Конституції РФ.

Теми: РосіяГенпрокуратурапрокуратурасудКрим
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