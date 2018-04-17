Прокуратура РФ заявляет, что Украина попросила ее о помощи

Замгенпрокурора России Саак Карапетян заявляет, что в его ведомство поступил запрос от Генпрокуратуры Украины о правовой помощи в деле судей Конституционного суда РФ.

Об этом он сообщил на заседании комитетов Совета Федерации, передает ТАСС.

"Буквально вчера пришел запрос (от Украины об оказании правовой помощи - прим. ТАСС) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства (по Крыму)", - сказал Карапетян.

Он не сообщил, собирается ли прокуратура России помогать Украине, однако напомнил, что ранее от Украины поступали запросы об оказании помощи в отношении лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, высших должностных лиц Минобороны РФ.

"У нас международно-правовое сотрудничество с Украиной продолжается, но, конечно, объем работы снизился… И каждый вопрос - выдачи, оказания правовой помощи - мы рассматриваем отдельно", - добавил замгенпрокурора.

Как сообщалось, 12 марта украинский генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что председателю и 18 судьям Конституционного суда РФ направлены уведомления о подозрении и о вызове на допрос относительно решения о незаконной аннексии Крыма Россией.

По данным следствия, судьи КС РФ в сговоре с представителями власти и вооруженных сил России единогласно признали соответствующим Конституции РФ противозаконный договор о принятии Автономной республики Крым в состав России.