Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура РФ заявляет, что Украина попросила ее о помощи

Вторник, 17 апреля 2018, 14:09

Замгенпрокурора России Саак Карапетян заявляет, что в его ведомство поступил запрос от Генпрокуратуры Украины о правовой помощи в деле судей Конституционного суда РФ.

Об этом он сообщил на заседании комитетов Совета Федерации, передает ТАСС.

"Буквально вчера пришел запрос (от Украины об оказании правовой помощи - прим. ТАСС) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства (по Крыму)", - сказал Карапетян.

Он не сообщил, собирается ли прокуратура России помогать Украине, однако напомнил, что ранее от Украины поступали запросы об оказании помощи в отношении лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, высших должностных лиц Минобороны РФ.

"У нас международно-правовое сотрудничество с Украиной продолжается, но, конечно, объем работы снизился… И каждый вопрос - выдачи, оказания правовой помощи - мы рассматриваем отдельно", - добавил замгенпрокурора.

Как сообщалось, 12 марта украинский генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что председателю и 18 судьям Конституционного суда РФ направлены уведомления о подозрении и о вызове на допрос относительно решения о незаконной аннексии Крыма Россией.

По данным следствия, судьи КС РФ в сговоре с представителями власти и вооруженных сил России единогласно признали соответствующим Конституции РФ противозаконный договор о принятии Автономной республики Крым в состав России.

Темы: РосcияГенпрокуратурапрокуратурасудКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Момент взрыва беспилотника в Москве попал на трансляцию чемпионата гребцов
СБУ объявила подозрение коммунисту Симоненко и описала, как он бежал в Россию
Разведка Британии: Россия хочет показать, что белорусские силы готовятся противостоять НАТО
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: