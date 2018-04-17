На Україну сунуть дощі та грози

У середу, 18 квітня, в Україні почнеться похолодання, яке супроводжуватиметься дощами та грозами.

Про це повідомляє у Facebook Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, вночі у північних, більшості центральних та західних областей, вдень в Україні, крім західної частини, невеликий, на півночі Лівобережжя та в східних областях помірний дощ, подекуди гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у північних, вдень і в східних областях окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 7-12°; вдень 14-19°, у південній частині та на Закарпатті місцями 20-24°.

У Києві вночі та в першу половину дня невеликий дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

За інформацією синоптика Наталки Діденко, виною похолоданню є повітряна маса арктичного походження.

"Вже завтра, 18 квітня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, за яким пошириться прохолодніше повітря… посилиться вітер", - пише вона у Facebook.

Як повідомлялося, у четвер, 19 квітня, в Україні стане ще холодніше – всього 10-15°. При цьому в Києві цього дня - дощі, вітер і 12-13 градусів.