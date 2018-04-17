На Украину надвигаются дожди и грозы

В среду, 18 апреля, в Украине начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами.

Об этом сообщает в Facebook Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью в северных, большинстве центральных и западных областей, днем в Украине, кроме западной части, небольшой, на севере Левобережья и в восточных областях умеренный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в северных, днем и в восточных областях отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 7-12°; днем 14-19°, в южной части и на Закарпатье местами 20-24°.

В Киеве ночью и в первой половине дня небольшой дождь. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

По информации синоптика Натальи Диденко, виной похолоданию является воздушная масса арктического происхождения.

"Уже завтра, 18 апреля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, за которым распространится прохладнее воздуха... усилится ветер", - пишет она в Facebook.

Как сообщалось, в четверг, 19 апреля, в Украине станет еще холоднее - всего 10-15°. В Киеве в этот день - дожди, ветер и 12-13 градусов.