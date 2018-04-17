У Польщі живе 2 млн українців - посол

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Вівторок, 17 квітня 2018, 15:06

На сьогодні у Польщі проживають, працюють і навчаються 2 мільйони українців.

Про це, 17 квітня, на  прес-конференції розповів посол Польщі в Україні Ян Пєкло, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"2 млн українських громадян працюють, проживають і навчаються в Польщі", - сказав він.

Пєкло також відзначив плюси трудової міграції, тому що українці пересилають заощадження своїм сім'ям в Україну.

За його словами, за минулий рік із Польщі в Україну було переказано майже 100 млрд грн.

Раніше у Польщі анонсували полегшення процедури працевлаштування.

В минулому році  21% громадян України, від загальної кількості іноземних громадян, які звертались за міжнародним захистом, попросили статусу біженця в Польщі.

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Українська правда
Теми: Польща Україна міграція
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