Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі живе 2 млн українців - посол

Вівторок, 17 квітня 2018, 15:06

На сьогодні у Польщі проживають, працюють і навчаються 2 мільйони українців.

Про це, 17 квітня, на  прес-конференції розповів посол Польщі в Україні Ян Пєкло, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"2 млн українських громадян працюють, проживають і навчаються в Польщі", - сказав він.

Пєкло також відзначив плюси трудової міграції, тому що українці пересилають заощадження своїм сім'ям в Україну.

За його словами, за минулий рік із Польщі в Україну було переказано майже 100 млрд грн.

Раніше у Польщі анонсували полегшення процедури працевлаштування.

В минулому році  21% громадян України, від загальної кількості іноземних громадян, які звертались за міжнародним захистом, попросили статусу біженця в Польщі.

Читайте також Обіцянки та реальність: Польща готує перегляд міграційної політики

Українська правда
Теми: ПольщаУкраїнаміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Польща
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: