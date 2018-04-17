Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше живет 2 млн украинцев - посол

Вторник, 17 апреля 2018, 15:06

На сегодня в Польше проживают, работают и учатся 2 миллиона украинцев.

Об этом 17 апреля на пресс-конференции рассказал посол Польши в Украине Ян Пекло, сообщает "Интерфакс-Украина".

"2 млн украинских граждан работают, проживают и учатся в Польше", - сказал он.

Пекло также отметил плюсы трудовой миграции, потому что украинцы пересылают сбережения своим семьям в Украине.

По его словам, за прошлый год из Польши в Украину было переведено почти 100 млрд грн.

Ранее в Польше анонсировали облегчения процедуры трудоустройства.

В прошлом году 21% граждан Украины, от общего количества иностранных граждан, которые обращались за международной защитой, попросили убежища в Польше.

Читайте также Обещания и реальность: Польша готовит пересмотр миграционной политики

Украинская правда
Темы: ПольшаУкраинамиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: