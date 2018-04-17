В Польше живет 2 млн украинцев - посол

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Вторник, 17 апреля 2018, 15:06

На сегодня в Польше проживают, работают и учатся 2 миллиона украинцев.

Об этом 17 апреля на пресс-конференции рассказал посол Польши в Украине Ян Пекло, сообщает "Интерфакс-Украина".

"2 млн украинских граждан работают, проживают и учатся в Польше", - сказал он.

Пекло также отметил плюсы трудовой миграции, потому что украинцы пересылают сбережения своим семьям в Украине.

По его словам, за прошлый год из Польши в Украину было переведено почти 100 млрд грн.

Ранее в Польше анонсировали облегчения процедуры трудоустройства.

В прошлом году 21% граждан Украины, от общего количества иностранных граждан, которые обращались за международной защитой, попросили убежища в Польше.

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Украинская правда
Темы: Польша Украина миграция
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