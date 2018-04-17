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Порошенко проситиме Варфоломія визнати Українську помісну автокефальну церкву

Вівторок, 17 квітня 2018, 15:26
Порошенко проситиме Варфоломія визнати Українську помісну автокефальну церкву

Президент Петро Порошенко звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос відносно Української помісної автокефальної церкви.

Про це він сказав під час зустрічі з головами фракцій 17 квітня.

"Я як президент прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха, до його всесвятості з проханням надати Томос Українській незалежній, точніше, помісній автокефальній церкві", - сказав Порошенко. 

Він додав, що до його всесвятості Варфоломія необхідне звернення і керівника держави, і церковних ієрархій.

Порошенко зазначив, що відповідне звернення уже підписали усі єпископи Української православної церкви Київського патріархату і Автокефальної церкви, і додав, що "двері відкриті" для єпископів інших церков.

Він закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати це звернення до Варфоломія. 

"Сьогодні Україна як ніколи близько до появи власної автокефальної помісної церкви. Дуже сподіваюся, що це рішення може бути прийняте до 1030-річчя хрещення України-Русі (у 2018 році – ред.)", - заявив Порошенко.  

Глава держави підкреслив, що це буде "абсолютно історична подія".

"Це є подія Незалежності України, яка відбувається у дуже непрості часи для того, щоб ми мали свою єдину автокефальну церкву, молитовно поєднану з іншими помісними церквами, але адміністративно ніяк не залежну ані від Москви, ані від кого іншого", - сказав Порошенко.  

Він наголосив, що Єдина помісна православна церква не стане державною.

"Усі віруючі мають і матимуть вільне право обирати як храм, так і церковну юрисдикцію. І хочу окремо наголосити, що хто захоче залишитись в тій церкві, яка збереже єдність з Російською православною церквою, вони також зберігають гарантоване право власного вибору", - сказав Порошенко.

Однією з найбільших православних церков України є Українська православна церква Московського патріархату, яка підпорядковується Російській православній церкві.

Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква, які разом також представляють значну частину православних вірян України наразі перебувають у неврегульваному канонічному статусі.

Сам Порошенко є вірянином УПЦ Московського патріархату.

Понад 64% українців вважають себе православними, при цьому більшість з них відносять себе до УПЦ КП.

Томос – це указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині "материнської" (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкоцерква
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