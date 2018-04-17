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Порошенко будет просить Варфоломея признать Украинскую поместную автокефальную церковь

Вторник, 17 апреля 2018, 15:26
Порошенко будет просить Варфоломея признать Украинскую поместную автокефальную церковь

Президент Петр Порошенко обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать Томас относительно Украинской поместной автокефальной церкви.

Об этом он сказал во время встречи с председателями фракций 17 апреля.

"Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его всесвятости с просьбой предоставить Томас Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", - сказал Порошенко.

Он добавил, что к его Святейшеству Варфоломею необходимо обращение и главы государства, и церковных иерархий.

Порошенко отметил, что соответствующее обращение уже подписали все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и Автокефальной церкви, и добавил, что "двери открыты" для епископов других церквей. 

Он призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать это обращение к Варфоломею.

"Сегодня Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси (в 2018 году – ред.)", - заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что это будет "абсолютно историческое событие".

"Это событие Независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена для того, чтобы мы имели свою единственную автокефальную церковь, молитвенно совмещенную с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Единая поместная православная церковь не станет государственной.

"Все верующие имеют и будут иметь свободное право выбирать как храм, так и церковную юрисдикцию. И хочу отдельно подчеркнуть, что кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Российской православной церковью, они также сохраняют гарантированное право собственного выбора", - сказал Порошенко.

Одной из самых больших православных церквей Украины является Украинская православная церковь Московского патриархата, которая подчиняется Российской православной церкви.

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, которые вместе также представляют значительную часть православных верующих Украины, сейчас находятся в неурегулированном каноническом статусе.

Сам Порошенко является верующим УПЦ Московского патриархата.

Среди церковных лидеров украинцы больше всего доверяют главе УПЦ КП Филарету.

Томос – это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части "материнской" (кириархальной) церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Порошенкоцерковь
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