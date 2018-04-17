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Во время борьбы с Telegram "лег" сайт самого Роскомнадзора

Вторник, 17 апреля 2018, 16:46

Сайт Роскомнадзора, который начал активно блокировать мессенджер Telegram в России, стал работать с перебоями.

При этом в сети появились сообщения о том, что, блокируя Telegram, Роскомнадзор "зацепил" и свой собственный интернет-ресурс.

Однако регулятор опроверг связь между борьбой с мессенджером и своим сайтом. В ведомстве утверждают, что причиной сбоев стали DDoS-атаки.

"В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены", - передает сообщение пресс-службы Роскомнадзора "Интерфакс".

При этом в Госдуме выразили мнение, что часть ответственности за последствия и неудобства, вызванные блокировкой Telegram, лежит на администрации самого мессенджера. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на замсекретаря генсовета "Единой России", члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Ревенко.

Как сообщалось, в понедельник, 16 апреля, российские провайдеры по приказу Роскомнадзора начали блокировать Telegram на территории России.

Таким образом от руководства мессенджера требуют передать ключи шифрования в ФСБ.

На сегодня в РФ уже заблокировано 5,6 миллиона IP-адресов, а мессенджер все равно работает.

Темы: Росcиясоцсетиинтернет
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