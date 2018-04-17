У Донецькій області обстріляли автобус, є поранені
Вівторок, 17 квітня 2018, 17:49
В результаті обстрілу автобуса Донецької фільтрувальної станції отримали поранення п'ять співробітників.
Про це йдеться на сайті КП "Вода Донбасу".
"Сьогодні о 15.40 потрапив під обстріл автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.
У компанії підтвердили, що в результаті обстрілу отримали поранення п'ятеро співробітників, один з них перебуває у важкому стані.
Робота ДФС часто ускладнюється обстрілами бойовиків. Навіть для ремонтних робіт на станції бойовики не завжди припиняють провокації.
У березні ДФС припиняла роботу через бойові дій, тоді в обладнанні станції, яка забезпечує водою декілька населених пунктів, сталося коротке замикання.
Українська правда