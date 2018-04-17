Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Донецькій області обстріляли автобус, є поранені

Вівторок, 17 квітня 2018, 17:49

В результаті обстрілу автобуса Донецької фільтрувальної станції отримали поранення п'ять співробітників.

Про це йдеться на сайті КП "Вода Донбасу".

"Сьогодні о 15.40 потрапив під обстріл автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.

У компанії підтвердили, що в результаті обстрілу отримали поранення п'ятеро співробітників, один з них перебуває у важкому стані.

Робота ДФС часто ускладнюється обстрілами бойовиків. Навіть для ремонтних робіт на станції бойовики не завжди припиняють провокації.

У березні ДФС припиняла роботу через бойові дій, тоді в обладнанні станції, яка забезпечує водою декілька населених пунктів, сталося коротке замикання.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: