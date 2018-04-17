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В Донецкой области обстреляли автобус, есть раненые

Вторник, 17 апреля 2018, 17:49

В результате обстрела автобуса Донецкой фильтровальной станции получили ранения пять сотрудников.

Об этом говорится на сайте КП "Вода Донбасса".

"Сегодня в 15.40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

В Компании подтвердили, что в результате обстрела получили ранения пятеро сотрудников, один из них находится в тяжелом состоянии.

Работа ДФС часто усложняется обстрелами боевиков. Даже для ремонтных работ на станции боевики не всегда прекращают провокации.

В марте ДФС прекращала работу из-за боевых действий, тогда в оборудовании Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой несколько населенных пунктов, произошло короткое замыкание.

Украинская правда
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