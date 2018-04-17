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ДТП у Кривому Розі: з'явилися нові деталі жахливої аварії

Вівторок, 17 квітня 2018, 18:01

Водій автомобіля Mazda, одного з трьох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перед зіткненням дуже поспішав на вокзал.

Про це повідомляє місцеве видання "Первый городской" із посиланням на сина водія.

Той розповів, що в момент аварії знаходився на пасажирському сидінні.

"Хлопець стверджує, що його батько додав швидкості, оскільки вони спізнювалися на автовокзал. Молодик мав їхати до Дніпра і до відправлення залишалося близько 10 хвилин", - пише видання.

За словами сина, маршрутку не встигли побачити через дерева. З місця події батька госпіталізували з травмою після удару об кермо.

Повідомляється, що зараз чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові.

Неповнолітній пасажир серйозно не постраждав.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, що перевозив співробітників підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКривий РігДніпропетровська область
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