ДТП у Кривому Розі: з'явилися нові деталі жахливої аварії

Водій автомобіля Mazda, одного з трьох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перед зіткненням дуже поспішав на вокзал.

Про це повідомляє місцеве видання "Первый городской" із посиланням на сина водія.

Той розповів, що в момент аварії знаходився на пасажирському сидінні.

"Хлопець стверджує, що його батько додав швидкості, оскільки вони спізнювалися на автовокзал. Молодик мав їхати до Дніпра і до відправлення залишалося близько 10 хвилин", - пише видання.

За словами сина, маршрутку не встигли побачити через дерева. З місця події батька госпіталізували з травмою після удару об кермо.

Повідомляється, що зараз чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові.

Неповнолітній пасажир серйозно не постраждав.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, що перевозив співробітників підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".