ДТП у Кривому Розі: з'явилися нові деталі жахливої аварії

6329 переглядів
Вівторок, 17 квітня 2018, 18:01

Водій автомобіля Mazda, одного з трьох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перед зіткненням дуже поспішав на вокзал.

Про це повідомляє місцеве видання "Первый городской" із посиланням на сина водія.

Той розповів, що в момент аварії знаходився на пасажирському сидінні.

"Хлопець стверджує, що його батько додав швидкості, оскільки вони спізнювалися на автовокзал. Молодик мав їхати до Дніпра і до відправлення залишалося близько 10 хвилин", - пише видання.

За словами сина, маршрутку не встигли побачити через дерева. З місця події батька госпіталізували з травмою після удару об кермо.

Повідомляється, що зараз чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові.

Неповнолітній пасажир серйозно не постраждав.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, що перевозив співробітників підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Теми: ДТП Кривий Ріг Дніпропетровська область
powered by lun.ua
По темі
ДТП в Кривому Розі: 4 людей в реанімації, 6 загиблих ідентифікували 17 квітня 2018, 11:36
Страшна ДТП у Кривому Розі: загинуло 8 людей 17 квітня 2018, 08:29
В Одесі зіткнулися вантажівка і автобус: 11 постраждалих 16 квітня 2018, 11:05
Усі новини
Головні новини
ДТП у Харкові: постраждала отримала 100 тис гривень і не має претензій до Зайцевої
УПЦ МП про "церковну заяву" Порошенка: все закінчиться великим пшиком
Савченко нарешті пройшла поліграф
Військові тестували нову зброю в заповіднику в заборонений час
Усі новини
Культура

Вручили Пулітцерівську премію-2018

дослідження

У чоловіків теж може бути післяпологова депресія