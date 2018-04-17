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ДТП в Кривом Роге: появились новые детали жуткой аварии

Вторник, 17 апреля 2018, 18:01

Водитель автомобиля Mazda, одного из трех попавших в ДТП транспортных средств, перед столкновением очень торопился на вокзал.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской" со ссылкой на сына водителя.

Он рассказал, что в момент аварии находился на пассажирском сидении.

"Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку они опаздывали на автовокзал. Молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут", - пишет издание.

По словам сына, маршрутку не успели увидеть из-за деревьев. С места происшествия отца госпитализировали с травмой после удара об руль.

Сообщается, что сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Несовершеннолетний пассажир серьезно не пострадал.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, перевозившего сотрудников предприятия "Арселор Міттал Кривий Ріг".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКривой РогДнепропетровская область
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