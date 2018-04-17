Бойовики обстріляли позиції АТО з мінометів, є загиблий і поранені

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Вівторок, 17 квітня 2018, 18:31

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 21 обстріл позицій Збройних Сил, один військовослужбовець загинув, ще двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 17 квітня 2018 року.

"Зокрема на Луганському напрямку із забороненої 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Зайцевого", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, із 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького, а з великокаліберних кулеметів - по захисниках Луганського.

"На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї агресор обстріляв наші позиції в районі Гнутового", - зазначають у штабі АТО.

Бойовики застосовували міномети калібру 82 мм та гранатомети по оборонцях Новотроїцького, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю - по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", а озброєння БМП – під Павлополем.

Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили українські позиції поблизу Водяного, а з стрілецької зброї – в районі Опитного та Широкиного.

Українська правда
Теми: АТО Донбас війна Росія ОРДЛО
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