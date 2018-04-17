Боевики обстреляли позиции АТО из минометов, есть погибший и раненые

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Вторник, 17 апреля 2018, 18:31

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных Сил, один военнослужащий погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 17 апреля 2018 года.

"В частности, на Луганском направлении из запрещенной 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи Зайцевого", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из 120 мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитниках Луганского.

"На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия агрессор обстрелял наши позиции в районе Гнутово", - отмечают в штабе АТО.

Боевики применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы по защитникам Новотроицкого, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитниках Авдеевки и Шахты "Бутовка", а вооружение БМП - под Павлополем.

Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции вблизи Водяного, а из стрелкового оружия - в районе Опытного и Широкиного.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс война Росcия ОРДЛО
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