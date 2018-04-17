УПЦ МП про "церковну заяву" Порошенка: все закінчиться великим пшиком

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, згодні на появу власної автокефальної помісної церкви, але на канонічних засадах.

Про це повідомив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич у Facebook.

"Думаю я, що це все закінчиться великим пшиком, як це було багато разів до цього. Буде багато шуму в ЗМІ, і на тому все закінчиться", - написав він.

Протоієрей заявив, що "починати таку роботу потрібно з УПЦ (тобто Московського патріархату -ред.), а не з її сепаратних частин".

"Піджак до гудзика не пришивають, а навпаки, гудзик до піджака", - резюмував він.

Данилевич повідомив, що УПЦ МП виступає за подолання розділення і за Єдину Церкву.

Він додав, що церковна тема вигідна для діючої влади, котра використовує цю тему напередодні виборів

"Владі, яка можливо хоче цю тему використати, щоб залишитися на другий термін, хотілося б нагадати наступне: ще ніхто в нашій країні на церковній темі не зміг цього зробити. Провали на цій темі були, а виграшів щось я не пам’ятаю", - написав він.

Данилевич додав, що обговорення президента з головами фракцій питання про створення єдиної Української православної церкви не в його компетенції.

"Це звучить так само дивно, якби ми написали: "Митрополит Онуфрій зібрав засідання Священного Синоду УПЦ. Питання буде стосуватися вступу України в НАТО", – пояснив він і додав, що неможливо вирішувати долю церкви без самої церкви.

Разом з тим, Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

17 квітня Порошенко під час зустрічі з головами фракцій заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос відносно Української помісної автокефальної церкви.

Томос – це указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині "материнської" (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.