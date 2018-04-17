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УПЦ МП о "церковном заявлении" Порошенко: все закончится большим пшиком

Вторник, 17 апреля 2018, 18:40
УПЦ МП о церковном заявлении Порошенко: все закончится большим пшиком

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что согласны на появление собственной автокефальной поместной церкви, но на канонических началах.

Об этом сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич в Facebook.

"Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится", - написал он.

Протоиерей заявил, что "начинать такую ​​работу нужно с УПЦ (т.е. Московского патриархата ред.), а не с ее сепаратными частями".

"Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку", - резюмировал он.

Данилевич сообщил, что УПЦ МП выступает за преодоление разделения и за Единую Церковь.

Он добавил, что церковная тема выгодна для действующей власти, которая использует эту тему накануне выборов.

"Власть, которая, возможно, хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей то я не помню", - написал он.

Данилевич добавил, что обсуждение президента с главами фракций вопроса о создании единой Украинской православной церкви не в его компетенции.

"Это звучит так же странно, если бы мы написали: "Митрополит Онуфрий собрал заседание Священного Синода УПЦ. Вопрос будет касаться вступления Украины в НАТО", - пояснил он и добавил, что невозможно решать судьбу церкви без самой церкви.

Вместе с тем, Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

17 апреля Порошенко во время встречи с председателями фракций заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать Томос относительно Украинской поместной автокефальной церкви.

Томос – это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части "материнской" (кириархальной) церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

Украинская правда
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