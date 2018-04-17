В окупованому Криму частину Тузли "передали" Росії – ЗМІ

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Вівторок, 17 квітня 2018, 22:16

"Рада міністрів" анексованого Криму ухвалила рішення передати земельну ділянку площею понад 6,5 тисячі квадратних метрів на острові Тузла у власність Росії для будівництва на його території Керченського мосту.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на текст рішення кримського "уряду", яке ухвалили у вівторок, 17 квітня.

"Відповідне рішення прийняли після розгляду заяви ФКУ "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Росавтодору", - пише агентство з посиланням на документ.

Федеральна казенна установа "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" є замовником будівництва Кримського моста.

Зазначається, що транспортний перехід з'єднає Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу.

"Здійснити безоплатну передачу з власності Республіки Крим у федеральну власність земельної ділянки площею 6 530 кв.м, категорія земель - землі населених пунктів, з видом дозволеного використання земельної ділянки - транспорт, розташованого за адресою: Республіка Крим, Керч, Коса Тузла", - йдеться в документі.

Право федеральної власності на землю виникає з дня затвердження акту прийому-передачі.

"Це стандартна процедура передачі земельної ділянки з власності суб'єкта федерації в федеральну власність під потреби будівництва федерального об'єкта інфраструктури", - пояснив "Інтерфаксу" представник "Тамані".

"Власником ділянки після завершення процедури передачі стане Російська Федерація, правовласником - "Тамань", підвідомче Росавтодору. Оформлення передачі земельних ділянок за проектом знаходиться в завершальній стадії", - уточнив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, російська влада планує у травні відкрити міст до анексованого Криму через Керченську протоку для легкового транспорту й пасажирських автобусів.

Українська правда
Теми: Крим анексія Росія
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