В оккупированном Крыму часть Тузлы "передали" России - СМИ

"Совет министров" аннексированного Крыма принял решение передать земельный участок площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла в собственность России для строительства на его территории Керченского моста.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст решения крымского "правительства", которое приняли во вторник, 17 апреля.

"Соответствующее решение приняли после рассмотрения заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора", - пишет агентство со ссылкой на документ.

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" является заказчиком строительства Крымского моста.

Отмечается, что транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

"Осуществить безвозмездную передачу из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6 530 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка — транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, Коса Тузла", - говорится в документе.

Право федеральной собственности на землю возникает со дня утверждения акта приема-передачи.

"Это стандартная процедура передачи земельного участка из собственности субъекта федерации в федеральную собственность под нужды строительства федерального объекта инфраструктуры", - пояснил "Интерфаксу" представитель "Тамани".

"Собственником участка после завершения процедуры передачи станет Российская Федерация, правообладателем — ФКУ Упрдор "Тамань", подведомственное Росавтодору. Оформление передачи земельных участков по проекту находится в завершающей стадии", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, российские власти планируют в мае открыть мост в аннексированный Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.