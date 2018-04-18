Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська армія піднялась у рейтингу армій світу

Середа, 18 квітня 2018, 01:39
Українська армія піднялась у рейтингу армій світу

Україна посіла 29 місце у рейтингу найкращих армій світу за версією Global Firepower.

Рейтинг опубліковано на сайті компанії

Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, цього року помістила Україну на 29 місце із  136.  Поруч із українською армією на 28 місці Греція, а на 30-му Чехія. Перше місце посіла армія США, друге – РФ, а третє – Китай.

 

Складаючи рейтинг, Global Firepower враховувала 55 індивідуальних чинників. За їхньою системою оцінювання, менші, але технологічно просунутіші, армії конкурують з більшими, але не такими розвинутими.

Рейтинг залежить не від загальної кількості зброї (хоча це фактор), а від різноманітності озброєнь у кількості, що забезпечує кращий баланс наявної зброї. Наприклад, стратегічна і тактична цінність наявності 100 мінних тральщиків в одній армії не дорівнює наявності 10 авіаносців у іншій.

Ядерний арсенал не враховувався, але країни, які його мають отримали бонусні бали. Країни з великою кількістю населення отримали вищі рейтинги, через наявність персоналу для підримки і війни, і промисловості.

Країни НАТО також отримали бонуси за рахунок теоретичного розподілу ресурсів, якщо один із учасників візьме участь у війні.

Як повідомлялось, 2017 року у рейтингу Global Firepower Україна посіла 30 місце.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силирейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Збройні сили
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: