Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская армия поднялась в рейтинге армий мира

Среда, 18 апреля 2018, 01:39
Украинская армия поднялась в рейтинге армий мира

Украина заняла 29 место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.

Рейтинг опубликован на сайте компании

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 29 место из 136. Рядом с украинской армией на 28 месте Греция, а на 30-м Чехия. Первое место заняла армия США, второе - РФ, а третье - Китай.

 

Составляя рейтинг, Global Firepower учитывала 55 индивидуальных факторов. По их системе оценивания, меньшие, но технологически продвинутые, армии конкурируют с большими, но не такими развитыми.

Рейтинг зависит не от общего количества оружия (хотя это фактор), а от разнообразия вооружений в количестве, обеспечивающем лучший баланс имеющегося оружия. Например, стратегическая и тактическая ценность наличия 100 минных тральщиков в одной армии не равна наличию 10 авианосцев в другой.

Ядерный арсенал не учитывался, но страны, которые его имеют получили бонусные баллы. Страны с большим количеством населения получили высшие рейтинги, из-за наличия персонала для поддержки и войны и промышленности.

Страны НАТО также получили бонусы за счет теоретического распределения ресурсов, если один из участников примет участие в войне.

Как сообщалось, в 2017 году в рейтинге Global Firepower Украина заняла 30 место.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силырейтинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Вооруженные силы
Под Запорожьем 20 оккупантов отказались воевать из-за наступления ВСУ – Генштаб
ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: