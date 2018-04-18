Украинская армия поднялась в рейтинге армий мира

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Среда, 18 апреля 2018, 01:39

Украина заняла 29 место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.

Рейтинг опубликован на сайте компании

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 29 место из 136. Рядом с украинской армией на 28 месте Греция, а на 30-м Чехия. Первое место заняла армия США, второе - РФ, а третье - Китай.

 

Составляя рейтинг Global Firepower учитывала 55 индивидуальных факторов. По их системе оценивания, меньшие, но технологически продвинутые, армии конкурируют с большими, но не такими развитыми.

Рейтинг зависит не от общего количества оружия (хотя это фактор), а от разнообразия вооружений в количестве, обеспечивающем лучший баланс имеющегося оружия. Например, стратегическая и тактическая ценность наличия 100 минных тральщиков в одной армии не равна наличию 10 авианосцев в другой.

Ядерный арсенал не учитывался, но страны, которые его имеют получили бонусные баллы. Страны с большим количеством населения получили высшие рейтинги, из-за наличия персонала для поддержки и войны и промышленности.

Страны НАТО также получили бонусы за счет теоретического распределения ресурсов, если один из участников примет участие в войне.

Как сообщалось, в 2017 году в рейтинге Global Firepower Украина заняла 30 место.

Темы: Вооруженные силы рейтинг
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