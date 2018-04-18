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Директор ЦРУ особисто літав у КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином

Середа, 18 квітня 2018, 04:17

Директор ЦРУ Майк Помпео здійснив надсекретний візит до Північної Кореї для зустрічі з лідером цієї країни Кім Чен Ином в якості посланця президента США Дональда Трампа.

Про це, посилаючись на джерела, які безпосередньо знають про поїздку, повідомляє The Washington Post.

Незвичайна зустріч одного з найбільш довірених емісарів Трампа і північнокорейського диктатора є частиною спроби закласти основу для прямих переговорів між Трампом і Кім Чен Ином про денуклеаризацію, повідомили джерела на умовах анонімності.

"Я відчуваю оптимізм, що уряд Сполучених Штатів може організувати умови для цього належним чином, щоб президент і північнокорейський лідер могли провести цю розмову [яка] поставить нас на шлях досягнення дипломатичного результату,  якого Америка так відчайдушно - Америка і світ так відчайдушно потребують" , - заявив Помпео в Комітеті з міжнародних відносин Сенату минулого тижня під час слухань про затвердження його на посаду держсекретаря США.

Раніше на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе Трамп повідомив, що США і Північна Корея ведуть прямі переговори на "дуже високому рівні" про організацію його зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

За його словами, для проведення зустрічі розглядаються п'ять різних місць, а відбудеться вона в кінці травня або на початку червня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСША
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