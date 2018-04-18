Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Директор ЦРУ лично летал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Среда, 18 апреля 2018, 04:17

Директор ЦРУ Майк Помпео совершил сверхсекретный визит в Северную Корею для встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном в качестве посланника президента США Дональда Трампа.

Об этом, ссылаясь на источники, которые напрямую знают о поездке, сообщает The Washington Post.

Необычная встреча одного из наиболее доверенных эмиссаров Трампа и северокорейского диктатора является частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном о денуклеаризации, сообщили источники на условиях анонимности.

"Я испытываю оптимизм, что правительство Соединенных Штатов может установить условия для этого надлежащим образом, чтобы президент и северокорейский лидер могли провести этот разговор [который] поставит нас на путь достижения дипломатического результата, в котором Америка так отчаянно - Америка и мир так отчаянно нуждаются", - заявил Помпео в Комитете по международным  отношениям Сената на прошлой неделе во время слушаний по утверждению его на должность госсекретаря США.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп сообщил, что США и Северная Корея ведут прямые переговоры на "очень высоком уровне" об организации его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, для проведения встречи рассматриваются  пять разных мест, а состоится она в конце мая или начале июня.

Темы: Северная КореяСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Северная Корея
ВСУ используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ
Шойгу попозировал с северокорейскими генералами
Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи: хочет укрепить сотрудничество
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: