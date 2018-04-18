Росіяни вихваляються, що не дали британській субмарині вдарити по Сирії

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Середа, 18 квітня 2018, 08:59

Російський підводний човен проекту "Варшав'янка" не дав британській атомній субмарині класу Astute в Середземномор'ї вийти на потрібну позицію для удару по Сирії.

Про це в іронічному тоні пише "Комсомольская правда", ні на кого не посилаючись.

Субмарина Astute у складі угруповання ВМС коаліції США, Великобританії, Франції збиралася вдарити по Сирії минулої суботи, коли був спільний ракетний удар. Їй потрібно було вийти на ударну позицію в заданому квадраті.

"Але напередодні "на хвіст" британській субмарині сів російський підводний човен проекту "Варшав'янка" (за іншими даними, наших човнів було два)", – пише російське видання.

Британська субмарина не змогла відірватися від російського підводного човна.

"У протичовновій операції російських кораблів брали участь ще два наших фрегати і протичовновий літак Іл-38. Фрегати виявляли британську підводний човен ще й буксируваними гідроакустичними станціями в режимі шумопеленгування", – стверджує КП.

"Британську субмарину загнали в район дії нашого підводного човна. Вона класифікувала "англійку" і дала контакт літаку. Фахівці кажуть, що за допомогою магнітометра на його борту за цим човном можна було стежити аж до його повернення в базу", – стверджується в замітці.

Фрегати нібито "займали таку позицію, за якої британцям довелося б стріляти крилатими ракетами по Сирії "через голову" російських кораблів" – тобто ракети Великої Британії увійшли б у район відповідальності російської ППО.

 
crimea.kp.ru

Британські підводники ризикувати не стали, хоча з повітря їм допомагав патрульний літак P-8 Poseidon. "З 20 ракет "Томагавк", призначених для стрільби по Сирії, британський підводний човен не випустив жодної", – пише КП.

Теми: Сирія Росія Велика Британія
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