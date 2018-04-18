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Россияне хвалятся, что не дали британской субмарине ударить по Сирии

Среда, 18 апреля 2018, 08:59

Российская подводная лодка проекта "Варшавянка" не дала британской атомной субмарине класса Astute в Средиземноморье выйти на нужную позицию для удара по Сирии.

Об этом в ироничном тоне пишет "Комсомольская правда", ни на кого не ссылаясь.

Субмарина Astute в составе группировки ВМС коалиции США, Великобритании, Франции собиралась ударить по Сирии в минувшую субботу, когда был совместный ракетный удар. Ей нужно было выйти на ударную позицию в заданном квадрате.

"Но накануне "на хвост" британской субмарине села российская подлодка проекта "Варшавянка" (по другим данным, наших лодок было две)", – пишет российское издание.

Британская субмарина не смогла оторваться от российской подводной лодки.

"В противолодочной операции российских кораблей участвовали еще два наших фрегата и противолодочный самолет Ил-38. Фрегаты обнаруживали британскую подлодку еще и буксируемыми гидроакустическими станциями в режиме шумопеленгования", – утверждает КП.

"Британскую субмарину загнали в район действия нашей подлодки. Она классифицировала "англичанку" и дала контакт самолету. Специалисты говорят, что с помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно было следить вплоть до ее возвращения в базу", – утверждается в заметке.

Фрегаты якобы "занимали такую позицию, при которой британцам пришлось бы стрелять крылатыми ракетами по Сирии "через голову" российских кораблей" – то есть ракеты Великобритании вошли бы в район ответственности российской ПВО.

 
crimea.kp.ru

Британские подводники рисковать не стали, хотя с воздуха им помогал патрульный самолёт P-8 Poseidon. "Из 20 ракет "Томагавк", назначенных для стрельбы по Сирии, британская подлодка не выпустила ни одной", – пишет КП.

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Темы: СирияРосcияВеликобритания
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