CNN опублікувало супутникові знімки: ракети досягли своїх цілей у Сирії

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Неділя, 15 квітня 2018, 12:06

Супутникові знімки, надані компаніями DigitalGlobe і Planet.com, підтверджують, що ракети США, Великобританії і Франції завдали серйозної шкоди об'єктам у Сирії 14 квітня.

Знімки опублікувало CNN, яка звернулася до вказаних компаній після заяв сирійського державного телебачення про те, що ракети в районі Хомса були перехоплені і не завдали шкоди.

 
Ціль 1 в районі Хомса
 

"Нові супутникові знімки від DigitalGlobe показують, що в Хомсі було завдано значної шкоди двом окремим об'єктам", - пише CNN, публікуючи для порівняння фотографії від 13 і 14 квітня.

 
Ціль 2 в районі Хомса
 

Крім того, публікуються фотографії від Planet.com, що показують, що будівлю науково-дослідного центру на околиці Дамаска було зруйновано до уламків.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Франція і Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

 
Науково-дослідний центр у Дамаску
 

Пізніше представники Пентагону повідомили, що об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Сирійське державне агентство SANA заявило, що науково-дослідний центр у Дамаску, уражений ракетами коаліції в ніч на суботу, спеціалізувався на онкологічній медицині.

Українська правда
Теми: Сирія
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