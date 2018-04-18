Аваков підписав меморандум про співпрацю з ФБР

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Реєм підписали Меморандум про взаємну співпрацю.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Ми провели зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм і підписали Меморандум про взаємне співробітництво по низці питань. Зокрема, боротьба з незаконним обігом наркотиків та кіберзлочинністю", – сказав Аваков.

Голова МВС пояснив, що ця рамкова угода між МВС та ФБР дозволить зробити радикальний прорив у питаннях, що стосуються обміну інформацією, доступу до тих чи інших технічних можливостей.

"І одна з таких можливостей – це другий документ, який ми сьогодні підписали між Нацполіцією та Департаментом ФБР. Його зусилля направлені на боротьбу з організованою злочинністю", – сказав Аваков.

"З директором ФБР ми обговорили цілий ряд загроз, які надходять до нас від путінського режиму. І також намітили деякі спільні кроки, які дозволять боротися з російською агресією", – повідомив міністр.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін зазначив, що підписана рамкова угода дасть можливість поглибити співпрацю з відповідними департаментами ФБР і в протидії наркозлочинності та кіберзлочинності, і в документуванні серйозних кланів, які діють в Україні й у світі.

Аваков додав, що під час зустрічі американці подякували українським фахівцям за сприяння в боротьбі зі злочинною платформою "Avalanche", яка щодня інфікувала до півмільйона комп'ютерів у світі.

"Йдеться про затримання хакера, який звинувачувався США у використанні фальшивих документів та привласнені коштів. Цей злочинець був заарештований у Полтаві", – нагадав міністр.

Крім того, 17 квітня у посольстві України у США Аваков презентував англійське та українське видання книги "Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну" і документальний фільм "Україна. 100 днів над прірвою", інформує МВС.