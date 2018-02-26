В Україні арештували хакера, якого шукали 30 країн світу

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Понеділок, 26 лютого 2018, 23:33

Суд арештував на 60 діб Геннадія Капканова, він - організатор міжнародної злочинної платформи "Avalanche", яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів.

Про це повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко у Twitter.

"Капкан для Капканова: 60 діб утримання під вартою безальтернативно для невловимого полтавського хакера Геннадія Капканова організатора міжнародної шахрайської кібермережі avalanche - не треба було понад рік від кіберполіції переховуватися з підробним паспортом", - написав Шевченко.

Зазначається, що мережа "Avalanche" функціонувала 7 років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці 30 країн.

У листопаді 2016 року організатора кібермережі, 33-річного мешканця Полтави, уже затримували. Але тоді полтавський суд відмовився арештувати підозрюваного, після чого той зник. Пізніше зловмисника оголосили у міжнародний розшук.

Хакеру інкримінують причетність до вчинення злочинів за ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів), за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів), ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Кримінальна справа щодо "Avalanche" розслідується також прокуратурою Вердена і поліцією Люнебурга (Федеративна Республіка Німеччина).

Зазначається, що грошові втрати пов'язані з кібератаками "Avalanche", за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.

Українська правда
Теми: суд поліція хакери
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