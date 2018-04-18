Аваков подписал меморандум о сотрудничестве с ФБР

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Среда, 18 апреля 2018, 09:36

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэем подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", – сказал Аваков.

 
Аваков и Рэй
mvs.gov.ua

Глава МВД пояснил, что это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

"И одна из таких возможностей – это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью", – сказал Аваков.

 

"С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые совместные шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", – сообщил министр.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что подписанное рамочное соглашение позволит углубить сотрудничество с соответствующими департаментами ФБР и в противодействии наркопреступности и киберпреступности, и в документировании серьезных кланов, которые действуют в Украине и в мире.

Аваков добавил, что во время встречи американцы поблагодарили украинских специалистов за содействие в борьбе с преступной платформой "Avalanche", которая ежедневно инфицировала до полумиллиона компьютеров в мире.

"Речь идет о задержании хакера, который обвинялся США в использовании фальшивых документов и присвоении средств. Этот преступник был арестован в Полтаве", – напомнил министр.

Кроме того, 17 апреля в посольстве Украины в США Аваков презентовал английское и украинское издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, спасших страну" и документальный фильм "Украина. 100 дней над пропастью", информирует МВД.

Алена Рощенко, УП
Темы: МВД полиция Аваков
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