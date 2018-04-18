Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ завершило розслідувати неправдиву декларацію київського голови РДА

Середа, 18 квітня 2018, 10:42

Детективи НАБУ завершили розслідування стосовно голови Деснянської РДА у Києві Заболотного Геннадія через декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Згідно з повідомленням, він приховав земельну ділянку і корпоративні права дружини на 2 млн грн. 17 квітня йому та його захисникам було надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

"Чиновника підозрюють у декларуванні недостовірної інформації (ст.366-1 КК України)", - повідомили в НАБУ.

Заболотний, який на час вчинення злочину обіймав посаду голови Березівської РДА Одеської області, за версією слідства, вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік.

"Йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 млн грн, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що факт порушення підтвердили у НАЗК. Розслідування стосовно Заболотного ведеться з грудня 2016 року.

20 березня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили голові Деснянської районної державної адміністрації у Києві про підозру у вчиненні злочину за статтею "Декларування недостовірної інформації".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУдеклараціїРДА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: