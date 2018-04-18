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НАБУ завершило расследовать ложную декларацию киевского председателя РГА

Среда, 18 апреля 2018, 10:42

Детективы НАБУ завершили расследование в отношении председателя Деснянской РГА в Киеве Заболотного Геннадия из-за декларирования недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, он скрыл земельный участок и корпоративные права жены на 2 млн грн. 17 апреля ему и его защитникам был предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

"Чиновника подозревают в декларировании недостоверной информации (ст.366-1 УК Украины)", - сообщили в НАБУ.

Заболотный, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской РГА Одесской области, по версии следствия, внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год.

"Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что факт нарушения подтвердили в НАПК. Расследование в отношении Заболотного ведется с декабря 2016 года.

20 марта 2018 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили голове Деснянской районной государственной администрации в Киеве о подозрении в совершении преступления по статье "Декларирование недостоверной информации".

Украинская правда

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Темы: НАБУдекларацииРГА
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