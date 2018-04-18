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Медведчук: На зустрічах з Путіним я виконую прохання Порошенка

Середа, 18 квітня 2018, 11:42

Кум президента Росії Віктор Медведчук каже, що на переговорах з Володимиром Путіним обговорює ті питання, про які його попросив президент України Петро Порошенко.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle, яке брала дочка Бориса Нємцова Жанна.

"Те що я роблю в Москві – я виконую прохання президента України пана Порошенка", - заявив він.

Медведчук пояснив, що ці доручення стосуються обміну людей, утримуваних в Росії і ОРДЛО, а також реалізації Мінських угод, підписаних в лютому 2015 року.

За словами кума Путіна, Порошенко вибрав його в якості переговірника, оскільки він "самий об'єктивний" і має особистий контакт з президентом РФ.

Як повідомлялося, в лютому український президент заявив, що лідер організації "Український вибір" Медведчук виявився найбільш ефективною кандидатурою у переговорах з Росією щодо полонених.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПутінМедведчукПорошенко
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