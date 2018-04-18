Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук: На встречах с Путиным я выполняю просьбы Порошенко

Среда, 18 апреля 2018, 11:42

Кум президента России Виктор Медведчук говорит, что на переговорах с Владимиром Путиным обсуждает те вопросы, о которых его попросил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, которое брала дочь Бориса Немцова Жанна.

"То что я делаю в Москве – я выполняю просьбы президента Украины господина Порошенко", - заявил он.

Медведчук пояснил, что эти поручения касаются обмена людей, удерживаемых в России и ОРДЛО, а также реализации Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.

По словам кума Путина, Порошенко выбрал его в качестве переговорщика, потому что он "самый объективный" и имеет личный контакт с президентом РФ.

Как сообщалось, в феврале украинский президент заявил, что лидер организации "Украинский выбор" Медведчук оказался наиболее эффективной кандидатурой в переговорах с Россией по вопросу пленных.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПутинМедведчукПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Путин
Путин не уверен, что может сплотить "российскую элиту" – ISW
Путин знал о мятеже за 2-3 дня, но был "парализован" после его начала – WP
ISW объяснил, зачем Путин написал статью о выходе РФ из "зерновой сделки"
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: