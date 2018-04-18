Медведчук: На встречах с Путиным я выполняю просьбы Порошенко

Кум президента России Виктор Медведчук говорит, что на переговорах с Владимиром Путиным обсуждает те вопросы, о которых его попросил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, которое брала дочь Бориса Немцова Жанна.

"То что я делаю в Москве – я выполняю просьбы президента Украины господина Порошенко", - заявил он.

Медведчук пояснил, что эти поручения касаются обмена людей, удерживаемых в России и ОРДЛО, а также реализации Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года.

По словам кума Путина, Порошенко выбрал его в качестве переговорщика, потому что он "самый объективный" и имеет личный контакт с президентом РФ.

Как сообщалось, в феврале украинский президент заявил, что лидер организации "Украинский выбор" Медведчук оказался наиболее эффективной кандидатурой в переговорах с Россией по вопросу пленных.

Евгений Кизилов, УП