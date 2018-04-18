Голови СБУ повідомляли Януковичу про загрози з боку Росії – прокурор

Оболонський райсуд Києва долучив до справи Віктора Януковича про державну зраду документи Служби безпеки щодо загроз з боку Росії, які інформували про них екс-президента.

Прокурор Руслан Кравченко зазначив, що захист намагався переконати, що Янукович не знав про численні загрози національній безпеці України, пов’язані з агресивною експансією Російської Федерації, кінцевою метою якої було поглинання української держави, і що загроз не було до "перевороту".

"Сторона обвинувачення має документи, які спростовують ці твердження. Вони були розсекречені Службою безпеки лише 19 березня 2018 року, надійшли до сторони обвинувачення 20 березня – і 17 квітня відкриті стороні захисту", – сказав він.

Суд клопотання прокурора задовольнив і приєднав до справи ці документи – лист голови СБУ від 15 січня 2013 року про загрози нацбезпеці України з боку Росії та лист голови СБУ від 17 лютого 2014 року про загрозу територіальній цілісності України з боку РФ.

"Лист від голови СБУ від 15 січня 2013 року містить резолюцію та підпис Януковича. У ньому йдеться про те, що при президенті РФ створено міжвідомчу групу, яка мала забезпечити економічну, гуманітарну та політичну інтервенцію в Україну", – сказав Кравченко.

Координували цю групу, за даними СБУ, голова АП РФ Сергій Іванов, віце-прем'єр-міністр Владислав Сурков і голова Служби зовнішньої розвідки РФ Михайло Фрадков.

На понад 50 сторінках описується діяльність фінансово-промислових груп та громадських організацій, які були підконтрольні спецслужбам РФ, які вже в 2013 році становили загрозу нацбезпеці України. Янукович знав про це, але не відреагував, сказав Кравченко.

Суддя Владислав Дев'ятко уточнив, що лист за підписом Ігоря Калініна містить дані розвідки про загрози від агресивної експансії російського капіталу та про стратегію російської влади щодо поновлення контролю РФ над Україною для експансії на євразійському напрямку.

Так, російські компанії вже домінували у сфері газу та енергопостачання, нафтопереробки, оптово-роздрібної реалізації нафтопродуктів, безпровідного зв’язку; зростала їхня частка у суднобудівній і машинобудівній галузях фінансово-банківській сфері, страховому ринку та ринку цінних паперів, морегосподарському комплексі; вони прагли заволодіти землями сільськогосподарського та рекреаційного призначення в Україні.

Передбачалася, що група створить базу для тиску на Україну в питанні вступу до Митного союзу і створення україно-російських компаній на базі державних монополій України, щоб не допустити прихід західних інвесторів у них.

У гуманітарній сфері передбачалася активізація роботи з росіянами за кордоном, консолідація проросійських неурядових організацій для міждержавного об'єднання України й РФ за координацією Федерального агентства у справах СНД, вивчення слабких сторін України, розширення мережі російських центрів, поширення російської мови й освіти.

Також ішлося про збір підписів на проведення референдуму щодо конфедеративного міждержавного об'єднання України й РФ.

Янукович завізував, щоб Калінін виконав заходи для відвернення загроз, які усе це несе.

А 17 лютого 2014 року голова СБУ Олександр Якименко писав голові Адміністрації президента Андрію Клюєву, що РФ активізує урядові та неурядові зусилля, аби інспірувати сепаратистські настрої та нав’язати думку про необхідність втручання Росії у внутрішні справи України, пропагує ідеї автономії для сходу та півдня, федералізації України та звернення по допомогу до РФ.

Так, 12 лютого в Ялті провели форум місцевих влад щодо децентралізації влади в Україні і конституційної реформи, а в Сімферополі – конференцію, на якій ішлося і про відновлення Конституції АРК 1992 року.

Наприкінці 2013 – початку 2014 року Крим відвідав "десант російських політиків" та "експертів" – зокрема, Лєбєдєв, Журавльов, Саблін, Сурков, Затулін, Мінгальов. У результатів було створено т.зв. "Слов'янський антифашистський фронт", який закликав Путіна захистити російськомовне населення.

Затулін у Севастополі запропонував для "допомоги в протидії Євромайдану" надіслати кілька сотень волгоградського козацтва.

Були й інші події, які свідчили, що РФ хоче використати кризу в Україні у своїх інтересах.

Прокурор вважає: екс-президент розумів загрози і усвідомлював, що його звернення до президента Росії Володимира Путіна становить особливу небезпеку.

А адвокат Віталій Сердюк заявив, що захист Януковича вимагатиме розсекречення аналогічних документів про загрози у 2013-2014 роках з боку США та країн Європи.

Інший адвокат заявив, що події в Криму почалися після подій на Майдані й через ослаблення держави – тож поки не будуть розслідувані події на Майдані, не може бути рішення щодо провини Януковича.