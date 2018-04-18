Голови СБУ повідомляли Януковичу про загрози з боку Росії – прокурор

Оболонський райсуд Києва долучив до справи Віктора Януковича про державну зраду документи Служби безпеки щодо загроз з боку Росії, які інформували про них екс-президента.

Прокурор Руслан Кравченко на засіданні зазначив, що захист намагався переконати, що Янукович не знав про численні загрози національній безпеці України, пов’язані з агресивною експансією Російської Федерації, кінцевою метою якої було поглинання української держави, і що загроз не було до "перевороту".

"Сторона обвинувачення має документи, які спростовують ці твердження. Вони були розсекречені Службою безпеки лише 19 березня 2018 року, надійшли до сторони обвинувачення 20 березня – і 17 квітня відкриті стороні захисту", – сказав він.

Суд клопотання прокурора задовольнив і приєднав до справи ці документи – лист голови СБУ від 15 січня 2013 року про загрози нацбезпеці України з боку Росії та лист голови СБУ від 17 лютого 2014 року про загрозу територіальній цілісності України з боку РФ.

"Лист від голови СБУ від 15 січня 2013 року містить резолюцію та підпис Януковича. У ньому йдеться про те, що при президенті РФ створено міжвідомчу групу, яка мала забезпечити економічну, гуманітарну та політичної інтервенції України", – сказав Кравченко.

Координували цю групу, за даними СБУ, голова АП РФ Сергій Іванов, віце-прем'єр-міністр Владислав Сурков і голова Служби зовнішньої розвідки РФ Михайло Фрадков.

На понад 50 сторінках описується діяльність фінансово-промислових груп та громадських організацій, які були підконтрольні спецслужбам РФ, які вже в 2013 році становили загрозу нацбезпеці України. Янукович знав про це, але не відреагував, сказав Кравченко

Суддя Владислав Дев'ятко уточнив, що лист за підписом Ігоря Калініна містить дані розвідки про загрози від агресивної експансії російського капіталу та про стратегію російської влади щодо поновлення контролю РФ над Україною для експансії на євразійському напрямку

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