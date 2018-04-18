Главы СБУ сообщали Януковичу об угрозах со стороны России – прокурор

Оболонский райсуд Киева приобщил к делу Виктора Януковича о государственной измене документы Службы безопасности относительно угроз со стороны России, которые информировали о них экс-президента.



Прокурор Руслан Кравченко на заседании отметил, что защита пыталась убедить, что Янукович не знал о многочисленных угрозах национальной безопасности Украины, связанных с агрессивной экспансией Российской Федерации, конечной целью которой было поглощение украинского государства, и что угроз не было до "переворота ".



"Сторона обвинения располагает документами, которые опровергают эти утверждения. Они были рассекречены Службой безопасности только 19 марта 2018 года, поступили к стороне обвинения 20 марта – и 17 апреля открыты стороне защиты", – сказал он.



Суд ходатайство прокурора удовлетворил и присоединил к делу эти документы – письмо главы СБУ от 15 января 2013 года об угрозах нацбезопасности Украины со стороны России и письмо главы СБУ от 17 февраля 2014 года об угрозе территориальной целостности Украины со стороны РФ.



"Письмо от главы СБУ от 15 января 2013 содержит резолюцию и подпись Януковича. В нем говорится о том, что при президенте РФ создана межведомственная группа, которая должна была обеспечить экономическую, гуманитарную и политической интервенции Украины", – сказал Кравченко.



Координировали эту группу, по данным СБУ, глава АП РФ Сергей Иванов, вице-премьер-министр Владислав Сурков и глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.

Более чем на 50 страницах описывается деятельность финансово-промышленных групп и общественных организаций, которые были подконтрольны спецслужбам РФ и уже в 2013 году представляли угрозу нацбезопасности Украины. Янукович знал об этом, но не отреагировал, сказал Кравченко.



Судья Владислав Девятко уточнил, что письмо за подписью Игоря Калинина содержит данные разведки об угрозах от агрессивной экспансии российского капитала и о стратегии российских властей о возобновлении контроля РФ над Украиной для экспансии на евразийском направлении.

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