Порошенко закрито збирав у себе весь Кабмін

У вівторок ввечері, 17 квітня, в Адміністрації президента відбулась зустріч Петра Порошенка і всього складу уряду.



Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді і парламенті.



Зустріч була ініційована самим президентом.



На ній було присутнє керівництво АП, прем'єр Володимир Гройсман та всі міністри.



На зустрічі не було лише глав Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, Міністерства фінансів Олександра Данилюка та Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна, які перебувать з робочими візитами поза Україною.



Як розповідають співрозмовники УП, на зустрічі обговорювали питання церкви та необхідність єдності всієї влади, зокрема, президентської та урядової команд.