Порошенко закрыто собирал у себя весь Кабмин

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Среда, 18 апреля 2018, 13:27

Во вторник вечером, 17 апреля, в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко и всего состава правительства.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве и парламенте.

Встреча была инициирована самим президентом.

На ней присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и все министры.

На встрече не было только глав Министерства внутренних дел Арсена Авакова, Министерства финансов Александра Данилюка и Министерства инфраструктуры Владимира Омельяна, которые пребывают с рабочими визиты вне Украины.

Как рассказывают собеседники УП, на встрече обсуждались вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд.

Роман Романюк, УП
Темы: президент Порошенко Кабинет министров Гройсман Администрация президента
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