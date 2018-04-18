Порошенко закрыто собирал у себя весь Кабмин

Во вторник вечером, 17 апреля, в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко и всего состава правительства.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве и парламенте.

Встреча была инициирована самим президентом.

На ней присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и все министры.

На встрече не было только глав Министерства внутренних дел Арсена Авакова, Министерства финансов Александра Данилюка и Министерства инфраструктуры Владимира Омельяна, которые пребывают с рабочими визитами вне Украины.

Как рассказывают собеседники УП, на встрече обсуждались вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд.