Кремль: Канал "Волкер-Сурков" взяв паузу

У Кремлі заявляють, що спілкування між спецпредставником Держдепартаменту США з питань Донбасу Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим стоїть на паузі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російський "Інтерфакс".

"По каналах відомого формату ("Сурков-Волкер") насправді зараз фіксується пауза", - сказав він.

Також він констатував певну паузу і в роботі "нормандської четвірки", але заявив, що, разом з тим, поновилися контакти представників країн "нормандської четвірки" Росії, Німеччини і Франції, проте без України.

"Активно йдуть розмови Путіна з Макроном, вчорашня розмова з пані Меркель", - навів приклад Пєсков.

На питання, чи збереже Сурков свій пост, після інавгурації Путіна, він відповів, що не володіє такою інформацією.

"Я не маю інформації, хто збереже (пост - ред.), хто - ні", - сказав він.

Він пояснив, що всі укази Путіна про призначення будуть після сьомого травня.

Як відомо, помічник Путіна Сурков курирує бойовиків ОРДЛО на Донбасі, визначає внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".

Раніше він передрік Росії "сотні років геополітичної самотності".

Захід вважає Суркова одним з архітекторів кампанії з анексії Криму в 2014 році і заборонив йому в'їзд в США і країни Євросоюзу з березня 2014-го.