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Кремль: Канал "Волкер-Сурков" взял паузу

Среда, 18 апреля 2018, 13:53

В Кремле заявляют, что общение между спецпредставителем Госдепартамента США по вопросах Донбасса Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым стоит на паузе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

"По каналам известного формата ("Сурков-Волкер") в действительности сейчас фиксируется пауза", - сказал он.

Также он констатировал определенную паузу и в работе "нормандской четверки", но заявил, что, вместе с тем, возобновились контакты представителей стран "нормандской четверки", однако без Украины.

"Активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор с госпожой Меркель", - привел пример Песков.

На вопрос, сохранит ли Сурков свой пост после инаугурации Путина, он ответил, что не владеет такой информацией.

"Я не располагаю информацией, кто сохранит (пост – ред.), кто - нет", - сказал он.

Он объяснил, что все указы Путина о назначениях последуют после седьмого мая.

Как известно, помощник Путина Сурков курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее он предрек России "сотни лет геополитического одиночества".

Запад считает Суркова одним из архитекторов кампании по присоединению Крыма к России в 2014 году и запретил ему въезд в США и страны Евросоюза с марта 2014-го.

Украинская правда
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