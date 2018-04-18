Бойовики обстріляли житлові будинки Зайцевого з артилерії – штаб

Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого із артилерії калібрів 152 та 122 мм – пошкоджено будинки, постраждалих серед цивільних немає.

Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, повідомляє Український кризовий медіа-центр

"Група спостерігачів Української сторони СЦКК, яка прибула до Зайцевого для фіксування злочину російсько-окупаційних військ, була обстріляна бойовиками зі стрілецької зброї. Ніхто з групи спостерігачів не постраждав", – заявив він.

Загалом минулої доби бойовики здійснили 45 обстрілів українських позицій. Українські військові відкривали вогонь у відповідь 22 рази із дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок бойових дій один українських військовий загинув, троє – отримали поранення.

На Луганському напрямку бойовики 5 разів прицільно обстріляли українські позиції.

В районі Зайцевого бойовики випустили в бік українських військових 13 снарядів з артилерії калібру 152 мм. Опівдні, протягом майже години, у цьому районі вів вогонь снайпер бойовиків.

Поблизу Троїцького бойовики застосували міномети калібру 120-мм , а неподалік Новоолександрівки – 82-мм міномети, загалом випустивши 12 мін.

Поблизу Луганського бойовики обстріляли українські позиції з автоматичного гранатомету.

Ситуація на Донбасі станом на 18.04.2018

На Донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші 40 разів.

"Найбільшу активність противник демонстрував у районі Авдіївки, Водяного та Гнутового", – зазначив полковник Гуцуляк.

Біля Гнутового та Водяного бойовики випустили 12 мін з 120-мм мінометів.

Поблизу Новотроїцького бойовики випустили 8 82-мм мін.

"Під ворожі обстріли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних типів та БМП також потрапили наші опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Водяне, Гнутове, Кам’янка, Славне, Лебединське, Невельське, Новотроїцьке, Павлопіль, Опитне, Піщевик, Талаківка, Широкине та шахти Бутівки", – додав речник Міноборони.