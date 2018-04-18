Боевики обстреляли жилые дома Зайцев из артиллерии - штаб
Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцевого из артиллерии калибров 152 и 122 мм – повреждены дома, пострадавших среди гражданских нет.
Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, сообщает Украинский кризисный медиа-центр.
"Группа наблюдателей украинской стороны СЦКК, которая прибыла в Зайцево для фиксирования преступления российско-оккупационных войск, была обстреляна боевиками из стрелкового оружия. Никто из группы наблюдателей не пострадал", – заявил он.
Всего за прошлые сутки боевики совершили 45 обстрелов украинских позиций. Украинские военные открывали огонь 22 раза из разрешенного Минскими соглашениями вооружения.
В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое – получили ранения.
На Луганском направлении боевики 5 раз прицельно обстреляли украинские позиции.
В районе Зайцевого боевики выпустили в сторону украинских военных 13 снарядов из артиллерии калибра 152 мм. В полдень, в течение почти часа, в этом районе вел огонь снайпер боевиков.
Вблизи Троицкого боевики применили минометы калибра 120-мм, а неподалеку Новоалександровки – 82-мм минометы, в целом выпустив 12 мин.
Вблизи Луганского боевики обстреляли украинские позиции из автоматического гранатомета.
На Донецком направлении боевики нарушили режим тишины 40 раз.
"Наибольшую активность противник демонстрировал в районе Авдеевки, Водяного и Гнутово", – отметил полковник Гуцуляк.
Возле Гнутово и Водяного боевики выпустили 12 мин из 120-мм минометов.
Вблизи Новотроицкого боевики выпустили 8 мин калибра 82-мм.
"Под враждебные обстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и БМП также попали наши опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Каменка, Славное, Лебединское, Невельское, Новотроицкое, Павлополь, Опытное, Пищевик, Талаковка, Широкино и шахты Бутовка", – добавил представитель Минобороны.