Боевики обстреляли жилые дома Зайцев из артиллерии - штаб

Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцевого из артиллерии калибров 152 и 122 мм – повреждены дома, пострадавших среди гражданских нет.



Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, сообщает Украинский кризисный медиа-центр.



"Группа наблюдателей украинской стороны СЦКК, которая прибыла в Зайцево для фиксирования преступления российско-оккупационных войск, была обстреляна боевиками из стрелкового оружия. Никто из группы наблюдателей не пострадал", – заявил он.



Всего за прошлые сутки боевики совершили 45 обстрелов украинских позиций. Украинские военные открывали огонь 22 раза из разрешенного Минскими соглашениями вооружения.



В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое – получили ранения.



На Луганском направлении боевики 5 раз прицельно обстреляли украинские позиции.



В районе Зайцевого боевики выпустили в сторону украинских военных 13 снарядов из артиллерии калибра 152 мм. В полдень, в течение почти часа, в этом районе вел огонь снайпер боевиков.



Вблизи Троицкого боевики применили минометы калибра 120-мм, а неподалеку Новоалександровки – 82-мм минометы, в целом выпустив 12 мин.



Вблизи Луганского боевики обстреляли украинские позиции из автоматического гранатомета.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 18.04.2018 uacrisis.org

На Донецком направлении боевики нарушили режим тишины 40 раз.



"Наибольшую активность противник демонстрировал в районе Авдеевки, Водяного и Гнутово", – отметил полковник Гуцуляк.



Возле Гнутово и Водяного боевики выпустили 12 мин из 120-мм минометов.



Вблизи Новотроицкого боевики выпустили 8 мин калибра 82-мм.



"Под враждебные обстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и БМП также попали наши опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Каменка, Славное, Лебединское, Невельское, Новотроицкое, Павлополь, Опытное, Пищевик, Талаковка, Широкино и шахты Бутовка", – добавил представитель Минобороны.