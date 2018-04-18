Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики обстреляли жилые дома Зайцев из артиллерии - штаб

Среда, 18 апреля 2018, 14:12

Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцевого из артиллерии калибров 152 и 122 мм – повреждены дома, пострадавших среди гражданских нет.

Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

"Группа наблюдателей украинской стороны СЦКК, которая прибыла в Зайцево для фиксирования преступления российско-оккупационных войск, была обстреляна боевиками из стрелкового оружия. Никто из группы наблюдателей не пострадал", – заявил он.

Всего за прошлые сутки боевики совершили 45 обстрелов украинских позиций. Украинские военные открывали огонь 22 раза из разрешенного Минскими соглашениями вооружения.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое – получили ранения.

На Луганском направлении боевики 5 раз прицельно обстреляли украинские позиции.

В районе Зайцевого боевики выпустили в сторону украинских военных 13 снарядов из артиллерии калибра 152 мм. В полдень, в течение почти часа, в этом районе вел огонь снайпер боевиков.

Вблизи Троицкого боевики применили минометы калибра 120-мм, а неподалеку Новоалександровки – 82-мм минометы, в целом выпустив 12 мин.

Вблизи Луганского боевики обстреляли украинские позиции из автоматического гранатомета.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 18.04.2018
Ситуация на Донбассе по состоянию на 18.04.2018
uacrisis.org

На Донецком направлении боевики нарушили режим тишины 40 раз.

"Наибольшую активность противник демонстрировал в районе Авдеевки, Водяного и Гнутово", – отметил полковник Гуцуляк.

Возле Гнутово и Водяного боевики выпустили 12 мин из 120-мм минометов.

Вблизи Новотроицкого боевики выпустили 8 мин калибра 82-мм.

"Под враждебные обстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и БМП также попали наши опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Каменка, Славное, Лебединское, Невельское, Новотроицкое, Павлополь, Опытное, Пищевик, Талаковка, Широкино и шахты Бутовка", – добавил представитель Минобороны.

Темы: Донбассбоевые действияАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: