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В Києві можна буде сфотографуватися з Кубком Ліги чемпіонів

Середа, 18 квітня 2018, 14:53

21 квітня Києву передадуть Кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, фінали яких відбудуться 24 і 26 травня в столиці України.

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

Церемонія відбудеться біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Трофеї привезуть амбасадори фіналів Ліги чемпіонів серед жінок та Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/2018 — Ія Андрущак та Андрій Шевченко.

З 13.15 години з кубками зможуть сфотографуватися всі бажаючі.

 

Крім цього Кубок Ліги чемпіонів УЄФА побуває в п'яти містах України у рамках трофі-туру під назвою Trophy Experience.

Про це розповів на прес-конференції в середу в Києві директор департаменту з підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018 ФФУ Андрій Бондаренко.

"Починаючи з 22 квітня триватиме тур Кубка Ліги чемпіонів містами України, так званий Trophy Experience. Він відбудеться в п’яти містах. Ми намагалися охопити всі частини України. Тур кубка розпочнеться 22 квітня в Маріуполі, 23 квітня він буде в Дніпрі, 26 квітня - в Харкові, 29 квітня - в Одесі і 30 квітня тур закінчиться у Львові", – цитує його "Інтерфакс-Україна".

Українська правда
Теми: футбол
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