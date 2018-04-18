В Києві можна буде сфотографуватися з Кубком Ліги чемпіонів

1663 перегляди
Середа, 18 квітня 2018, 14:53

21 квітня Києву передадуть Кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, фінали яких відбудуться 24 і 26 травня в столиці України.

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

Церемонія відбудеться біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Трофеї привезуть амбасадори фіналів Ліги чемпіонів серед жінок та Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/2018 — Ія Андрущак та Андрій Шевченко.

З 13.15 години з кубками зможуть сфотографуватися всі бажаючі.

 

Крім цього Кубок Ліги чемпіонів УЄФА побуває в п'яти містах України у рамках трофі-туру під назвою Trophy Experience.

Про це розповів на прес-конференції в середу в Києві директор департаменту з підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018 ФФУ Андрій Бондаренко.

"Починаючи з 22 квітня триватиме тур Кубка Ліги чемпіонів містами України, так званий Trophy Experience. Він відбудеться в п’яти містах. Ми намагалися охопити всі частини України. Тур кубка розпочнеться 22 квітня в Маріуполі, 23 квітня він буде в Дніпрі, 26 квітня - в Харкові, 29 квітня - в Одесі і 30 квітня тур закінчиться у Львові", – цитує його "Інтерфакс-Україна".

Українська правда
Теми: футбол
powered by lun.ua
По темі
46 депутатів Європарламенту підписали листа про дипломатичний бойкот ЧС-2018 17 квітня 2018, 23:29
"Динамо" в Харкові перемогло "Шахтар" 14 квітня 2018, 19:10
Порошенко звільнив від податку організаторів фіналів ЛЧ УЄФА в Україні 14 квітня 2018, 12:59
Усі новини
Головні новини
Суд каже, що зняв арешт не з коштів Януковича: слідство його не згадувало
Вовка остаточно не допустили до участі в конкурсі з відбору членів Нацкомісії з тарифів
Газова формула "Дюссельдорф+": НАБУ проводить розслідування
Порошенко закрито збирав у себе весь Кабмін
Усі новини
Фото

22 правдиві світлини про те, як це працювати з тваринами

афіша

7 головних подій CANactions