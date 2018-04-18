В Киеве можно будет сфотографироваться с Кубком Лиги чемпионов

21 апреля Киеву передадут Кубки мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА, финалы которых состоятся 24 и 26 мая в столице Украины.



Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.



Церемония состоится возле здания Киевской городской государственной администрации.



Трофеи привезут послы финалов Лиги чемпионов среди женщин и Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018 - Ия Андрущак и Андрей Шевченко.



С 13.15 часов с кубками смогут сфотографироваться все желающие.

Кроме этого Кубок Лиги чемпионов УЕФА побывает в пяти городах Украины в рамках трофи-тура под названием Trophy Experience.

Об этом рассказал на пресс-конференции в среду в Киеве директор департамента по подготовке и проведению финалов Лиги чемпионов УЕФА-2018 ФФУ Андрей Бондаренко.

"Начиная с 22 апреля пройдет тур Кубка Лиги чемпионов по городам Украины, так называемый Trophy Experience. Он состоится в пяти городах. Мы пытались охватить все части Украины. Тур кубка начнется 22 апреля в Мариуполе, 23 апреля он будет в Днипре, 26 апреля - в Харькове, 29 апреля - в Одессе и 30 апреля тур закончится во Львове ", - цитирует его "Интерфакс-Украина".