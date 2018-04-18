В Україні випробували оновлений ракетний комплекс "Скіф"

На одному з військових полігонів відбулися успішні випробування нової модифікації протитанкового керованого ракетного комплексу "Скіф".

Про це повідомляє прес-служба КБ "Луч" в Facebook.

Повідомляють, що конструкцію "Скіфа" (експортна версія українського "Стугна-П") змінили для замовника.

Модифікації стосувалися адаптації пускової установки для використання її в умовах м’яких грунтів та піску.

"Сама ракета не зазнала змін так як з самого початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних та погодних умовах, без виключень", - йдеться в повідомленні.

У січні президент Петро Порошенко наказав закінчити у 2018 році випробування та почати будівництво ракетного комплексу "Вільха".