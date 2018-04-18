В Україні випробували оновлений ракетний комплекс "Скіф"

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Середа, 18 квітня 2018, 15:59

На одному з військових полігонів відбулися успішні випробування нової модифікації протитанкового керованого ракетного комплексу "Скіф".

Про це повідомляє прес-служба  КБ "Луч" в Facebook.

Повідомляють, що конструкцію "Скіфа" (експортна версія українського "Стугна-П") змінили для замовника.

 

Модифікації стосувалися адаптації пускової установки для використання її в умовах м’яких грунтів та піску.

 

"Сама ракета не зазнала змін так як с самого початку розроблялася для застосування в любих кліматичних та погодних умовах, без виключень", - йдеться в повідомленні.

 

У січні президент Петро Порошенко наказав закінчити у 2018 році випробування та почати будівництво ракетного комплексу "Вільха".

 

Українська правда
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