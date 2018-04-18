В Украине испытали обновленный ракетный комплекс "Скиф"

На одном из военных полигонов состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф".

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Луч" в Facebook.

Сообщают, что конструкцию "Скифа" (экспортная версия украинского "Стугна-П") изменили для заказчика.

Модификации касались адаптации пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка.

"Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - говорится в сообщении.

В январе президент Петр Порошенко приказал закончить в 2018 году испытания и начать строительство ракетного комплекса "Ольха".