Кремль проігнорував пропозицію України обміняти 23 росіян

Українські представники гуманітарної групи в Мінську запропонували передати Кремлю 23 росіян в обмін на українців в РФ. Однак російські представники не відповіли на цю пропозицію.

Про це повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"Ще раз наголосила на готовності української сторони якнайшвидше передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в РФ. Ми не отримали відповіді на цю пропозицію", - написала вона.

Водночас, за словами Геращенко, бойовики продовжують включати цих росіян в свої списки як "ополченцев".

"РФ поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну", - підсумувала Геращенко.