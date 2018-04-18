Кремль проігнорував пропозицію України обміняти 23 росіян

1042 перегляди
Середа, 18 квітня 2018, 18:29

Українські представники гуманітарної групи в Мінську запропонували передати Кремлю 23 росіян в обмін на українців в РФ. Однак російські представники не відповіли на цю пропозицію.

Про це повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"Ще раз наголосила на готовності української сторони якнайшвидше передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в РФ. Ми не отримали відповіді на цю пропозицію", - написала вона.

Водночас, за словами Геращенко, бойовики продовжують включати цих росіян в свої списки як "ополченцев".

"РФ поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну", - підсумувала Геращенко.

Українська правда
Теми: Росія ОРДЛО політв'язні Геращенко
powered by lun.ua
По темі
У Британії розпочали розслідування проти кремлівської Russia Today 18 квітня 2018, 15:17
Голови СБУ повідомляли Януковичу про загрози з боку Росії – прокурор 18 квітня 2018, 12:30
Росіяни вихваляються, що не дали британській субмарині вдарити по Сирії 18 квітня 2018, 08:59
Усі новини
Головні новини
Мінспорту "уточнило" наказ про заборону українським спортсменам їздити в РФ
Комітет Ради рекомендував змінити 13 членів ЦВК
"Укрпошті" дозволили приймати до оплати банківські карти
Суд не дозволив силою відбирати в Савченко слину
Усі новини
реформа

7 міфів про реформу шкільної освіти в Україні

Медицина

Що варто знати про телемедицину в США та Канаді