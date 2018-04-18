Кремль проигнорировал предложение Украины обменять 23 россиян

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Среда, 18 апреля 2018, 18:29

Украинские представители гуманитарной группы в Минске предложили передать Кремлю 23 россиян в обмен на украинцев в РФ. Однако российские представители не ответили на это предложение.

Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение", - написала она.

Однако, по словам Геращенко, боевики продолжают включать этих россиян в свои списки как "ополченцев".

"РФ пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, сосланным в Украину", - подытожила Геращенко.

Украинская правда
Темы: Росcия ОРДЛО политзаключенные Геращенко
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